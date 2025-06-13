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استشهاد ابنة اللواء محمد باقري مع والدها في الهجوم الصهيوني الغادر على طهران


أفادت مصادر إيرانية، اليوم الجمعة (13 حزيران 2025)، باستشهاد الصحفية في وكالة "دفاع برس" فرشته باقري، ابنة اللواء الركن محمد باقري، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، وذلك خلال الهجوم الجوي الذي شنّه جيش الاحتلال الصهيوني فجر اليوم على العاصمة طهران.

ووفقاً لما نقلته تقارير، فإن "فرشته كانت برفقة والدها لحظة استهداف الموقع الذي كانا فيه، مما أدى إلى استشهادهما معًا، في واحدة من أعنف الضربات التي طالت قيادات عسكرية بارزة في إيران".

وأضافت التقارير أن "اللواء باقري يعد من أبرز القادة العسكريين الإيرانيين، وقد لعب دورًا محوريًا في صياغة السياسات الدفاعية الإيرانية خلال السنوات الماضية".

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