رئيس مجلس الشورى الإسلامي الايراني : وقت الانتقام قد حان

أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي، محمد باقر قاليباف، أن وقت الانتقام قد حان، مشدداً على أن هذا الانتقام سيتم بأي وسيلة كانت وبكل أداة ممكنة.

وحسبما نقلت وكالة تسنيم, قال قاليباف: لن نترك الكيان الصهيوني وشأنه، ونحن من سينهي القضية التي بدأها هذا الكيان.

وأضاف: الهجوم على المناطق السكنية كشف أن هذا الكيان الإجرامي هو أخبث أعداء كل فرد من أبناء الشعب الإيراني. وتابع: رَدٌّ مؤلم من مجاهدي الإسلام، وعقاب شديد ورادع، في انتظارهم وفي انتظار من يدعمهم.