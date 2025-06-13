اللواء موسوي رئيساً لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية

عيّن القائد العام للقوات المسلحة، اللواء موسوي رئيسا لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن قائد الثورة الإسلامية، سماحة آية الله العظمى الإمام السيد علي الخامنئي، أصدر عقب استشهاد الفريق الشهيد محمد حسين باقري، قرارًا بتعيين اللواء سيد عبد الرحيم موسوي رئيسًا لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة.

وفيما يلي نص قرار القائد العام للقوات المسلحة:

بسم الله الرحمن الرحيم

اللواء السيد عبد الرحيم موسوي

نظرًا للاستشهاد المشرّف والمجيد للفريق الشهيد محمد حسين باقري على يد الكيان الصهيوني البغيض، وبالنظر إلى خدماتكم الجديرة بالتقدير وتجاربكم القيمة، أعيِّنكم رئيسًا لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة.

إنني، مستعينًا بالله تعالى وراجياً عونه، أتوقع منكم أداءً ثوريًا يُفضي إلى تعزيز القدرات الدفاعية والأمنية المطلوبة، ورفع مستوى الجاهزية للقوات المسلحة والتعبئة الشعبية، وضمان الاستجابة الفورية والفاعلة لأي مستوى ونوع من التهديدات التي تستهدف نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وفي أجواء عيد الغدير السعيد، أسأل الله تعالى أن يمنّ على هذا الشهيد الخدوم والمخلص بأعلى المراتب والدرجات، وبالرفقة مع أولياء الله، وخاصة سيد الموحدين، الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام.

أسأل الله تعالى دوام التوفيق للجميع.

من هو اللواء عبد الرحيم موسوي

وُلِد السيد عبد الرحيم موسوي في قم المقدسة عام ١٩٥٩

تخرج من جامعة ضباط القوات البرية للجيش، وحصل على درجة الدكتوراه في الدفاع من جامعة الدفاع الوطني

خلال سنوات الدفاع المقدس، خدم اللواء موسوي في فرقة المدفعية التابعة للجيش على جبهات الحرب الغربية في إقليم كردستان (في الفرقة ٢٨ لكردستان) وفي جنوب غرب البلاد (في مجموعة المدفعية للقوات البرية للجيش ٣٣) في محافظة خوزستان

شارك في عمليات والفجر ٤، والفجر ٩، وبيت المقدس ٥، والقادر، والنصر، والعديد من العمليات الأخرى، ويُعتبر من قدامى المحاربين في سنوات الدفاع المقدس.

بعد انتهاء الحرب عام ١٩٩٧، أكمل دورة DAFOS، كما أكمل الدورة النظرية لدكتوراه إدارة الدفاع في جامعة الدفاع الوطني.

من عام ١٩٩٩ إلى عام ٢٠٠٥، كان رئيسًا لهيئة الأركان المشتركة للجيش، ومن عام ٢٠٠٨ إلى عام ٢٠١٦، كان نائبًا للقائد العام للجيش

بعد ذلك، من عام ٢٠١٦ إلى عام ٢٠١٧، شغل منصب نائب رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة.

في ١٠ أغسطس ٢٠١٧، عُيّن عبد الرحيم موسوي من رتبة عميد إلى منصب لواء وقائد عام لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية بموجب مرسوم من قائد الثورة الاسلامية