اللواء شادماني قائدا لمقر خاتم الأنبياء (ص) المركزي

أصدر القائد العام للقوات المسلحة، سماحة آية الله العظمى الإمام السيد علي الخامنئي، قرارًا بتعيين اللواء علي شادماني قائدًا لمقر خاتم الأنبياء (ص) المركزي، وذلك عقب استشهاد الفريق الشهيد غلامعلي رشيد، مع منحه رتبة اللواء.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن القائد العام للقوات المسلحة قال في قرار التعيين،

بسم الله الرحمن الرحيم

اللواء علي شادماني

نظرًا للاستشهاد المشرف والمجيد للفريق الشهيد غلام علي رشيد على يد الكيان الصهيوني البغيض، ونظرًا لما تتمتعون به من كفاءة وتجربة قيمة، أعيِّنكم مع منحكم رتبة اللواء، قائدًا لمقر خاتم الأنبياء (ص) المركزي.

المأمول منكم هو التخطيط والتوجيه الاستراتيجي والعملياتي لمواجهة التهديدات، والتقييم الدقيق لجاهزية القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، مع اعتماد نهج التنسيق والتكامل مع هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة.

وفي أجواء عيد الغدير السعيد، أسأل الله تعالى للشهداء المخلصين والخدومين، أعلى الدرجات والمقامات، والرفقة مع أولياء الله، خاصة سيد الموحّدين، الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام.

كما أسأل الله تعالى دوام التوفيق للجميع.

السيد علي الخامنئي

من هو اللواء شادماني

انضمّ اللواء شادماني إلى حرس الثورة الاسلامية عام ١٩٧٩، وقاد الفرقة ٣٢ من أنصار الحسين (١٩٨٦-١٩٨٨).

وشغل منصب نائب رئيس عمليات القوات البرية لحرس الثورة الاسلامية (١٩٨٨-١٩٩٨)

وقائد فرقة حمزة الثالثة للقوات الخاصة (١٩٩٨-٢٠٠٠)

كما قائد مقر النجف (٢٠٠٠-٢٠٠٣)، ورئيس قسم العمليات في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة (٢٠٠٥-٢٠١٢)

كما شغل منصب نائب رئيس عمليات هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة (٢٠١٢-٢٠١٦)