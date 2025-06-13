قائد الجيش الايراني: مكلفون بالثأر وانزال العقاب الصارم بالصهاينة

أكد القائد العام للجيش الايراني اللواء "السيد عبدالرحيم موسوي" انه قد تم تكليف القوات المسلحة الايرانية من قبل القائد الأعلى للقوات المسلحة بانزال عقاب صارم على مرتكبي ومخططي هذه الجريمة حتى لا يذهب دم الشهداء هدراً.

وقال اللواء موسوي في تصريح للتلفزيون الايراني صباح الجمعة "أقدم التهاني والتعازي بمناسبة استشهاد عدد من قادة وعلماء إيران الإسلامية إلى سماحة قائد الثورة الإسلامية وإلى الشعب الإيراني الكريم."واضاف اللواء موسوي "كما علمتم فقد قام الكيان الصهيوني المجرم بهجوم على أجزاء من المناطق المدنية والعسكرية والسكنية وأدى إلى استشهاد عدد من أبنائنا المدنيين والعسكريين وقادتنا وعلمائنا الأعزاء.

"وأكد القائد العام للجيش الايراني: ان الطبيعة الوحشية للنظام الصهيوني وحلفائه ليست شيئاً مجهولاً للعالم. إسرائيل تظن أنها قادرة على إطالة عمرها المشؤوم بسفك دماء الأطفال والنساء. وقال: "إن الشعب الإيراني لم يحصل على كرامته بسهولة حتى يتنازل عنها."

وأوضح اللواء موسوي: لقد تم تكليف القوات المسلحة من قبل القائد الأعلى للقوات المسلحة بانزال عقاب صارم على مرتكبي ومخططي هذه الجريمة حتى لا يذهب دم الشهداء هدراً."