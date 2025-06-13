القادة العسكريون والعلماء الإيرانيون الذين استشهدوا في العدوان الإسرائيلي

استشهد عدد من القادة العسكريين والعلماء في الهجوم الصهيوني فجر اليوم الجمعة على إيران، وأكد قائد الثورة الإسلامية أن خلفاءهم وزملاءهم سيستأنفون مهامهم فورا.
1- قائد هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اللواء محمد باقري.
2- القائد العام لحرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي.
3- قائد مقر خاتم الأنبياء اللواء غلام علي رشيد.
واستشهد جراء العدوان الصهيوني فجر اليوم هؤلاء العلماء النووين:
1-الرئيس السابق لمنظمة الطاقة الذرية، فريدون عباسي
2-رئيس جامعة آزاد ، محمد مهدي طهرانجي
3-رئيس كلية الهندسة النووية ، عبد الحميد مينوتشهر
4-أستاذ الهندسة النووية، أحمد رضا ذوالفقاري
5-نائب منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، أمير حسين فقهي
6-العالم النووي، مطلبي زاده
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