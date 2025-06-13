الامام الخامنئي : على الكيان الصهيوني أن ينتظر عقابًا شديدًا

أصدر قائد الثورة الاسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي بيانا صباح اليوم الجمعة اثر العدوان الصهيوني على ايران، خاطب فيه الشعب الايراني واكد فيه سماحته ان على الكيان الصهيوني ان يترقب عقابا شديدا.

وأكد قائد الثورة الاسلامية: لقد مدّ الكيان الصهيوني فجر اليوم يده الخبيثة والمضرجة بالدماء ليرتكب جريمة في بلدنا العزيز، وقد كشف عن ذاته الخبيثة أكثر من ذي قبل من خلال ضرب المراكز السكنية. يجب على هذا الكيان أن ينتظر عقاباً شديداً

وجاء نص البيان كالآتي:

بسم الله الرحمن الرحیم

أيّها الشعب الإيراني العظيم!

في فجر هذا اليوم، مدّ الكيان الصهيوني يده الشريرة والملطّخة بالدماء ليرتكب جريمة في بلدنا العزيز، وكشف عن طبيعته الخبيثة أكثر من أي وقت مضى باستهداف المراكز السكنية. على الكيان أن ينتظر عقابًا شديدًا، فذراع القوات المسلحة لجمهورية إيران الإسلامية القوية لن تتركه، بإذن الله.

استشهد في هجمات العدو، عدد من القادة والعلماء، وسيتابع خلفاؤهم وزملاؤهم مهامهم فورًا، إن شاء الله.

لقد أعد الكيان الصهيوني بهذه الجريمة مصيرًا مريرًا ومؤلماً لنفسه، وسيجنيه حتمًا.

السيد علي الخامنئي

13/06/2025