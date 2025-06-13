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إيران تطالب مجلس الأمن بعقد اجتماع طارئ بشأن الهجوم الإسرائيلي


دعت إيران، على لسان مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني، مجلس الأمن الدولي إلى عقد اجتماع طارئ وفوري، لاتخاذ إجراءات حاسمة ضد الهجوم الإسرائيلي الواسع الذي استهدف منشآت نووية وأهدافا مدنية داخل الأراضي الإيرانية، إذ ذكر إيرواني، المندوب الدائم للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الأمم المتحدة في نيويورك، دعا في رسالة رسمية وعاجلة موجهة إلى رئيس مجلس الأمن، إلى عقد اجتماع طارئ وفوري لمجلس الأمن، واتخاذ هذه المؤسسة الدولية لإجراءات حاسمة ضد هذه الأعمال الإجرامية والاستفزازية.

واكد بشدة الاعتداءات الأخيرة للكيان الصهيوني، بدعم من الولايات المتحدة، على المنشآت النووية السلمية وكبار المسؤولين العسكريين.

وقال في الرسالة بما يلي: قام الكيان الصهيوني، بعمل متهور وغير قانوني، بسلسلة من الهجمات العسكرية المنسقة ضد المنشآت النووية والبنية التحتية المدنية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتعد هذه الأعمال انتهاكا واضحا لميثاق الأمم المتحدة والمبادئ الأساسية للقانون الدولي، وتشكل عواقبها الوخيمة تهديدا خطيرا للسلم والأمن الإقليميين والدوليين.

كما أوضحت البعثة لدى الأمم المتحدة أن أحد الأهداف الرئيسية لهذه الهجمات كان منشأة نطنز النووية، الخاضعة لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية وضماناتها الكاملة.

وشددت الرسالة على أن الهجوم على هذه المنشآت لا يهدد حياة المدنيين الإيرانيين بشكل مباشر فحسب، بل يحمل أيضا خطر وقوع كارثة إشعاعية لا يمكن إصلاحها في المنطقة، ويعد الهجوم المتعمد على المنشآت الخاضعة للضمانات انتهاكا واضحا لاتفاقية الحماية المادية للمواد النووية، وللالتزامات القانونية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في إطار اتفاقية الضمانات الشاملة.

فيما لفتت البعثة الإيرانية إلى أن هذه الهجمات تهدد أسس نظام منع الانتشار النووي العالمي ومصداقية مهمة الوكالة، وحذرت من أن استمرار هذا التوجه قد يصبح نموذجا خطيرا للجهات الفاعلة الأخرى، ويشكل تهديدا خطيرا للأمن الجماعي العالمي.

وفي جزء آخر من هذه الرسالة، ذكرت سلسلة من العمليات الإرهابية المستهدفة في طهران، والتي أدت إلى استشهاد مجموعة من كبار القادة العسكريين وعلماء نوويين إيرانيين بارزين.

كذلك ودعت الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى عقد اجتماع طارئ فوري لمجلس الأمن لتتمكن هذه المؤسسة الدولية من معالجة أبعاد هذا العدوان والتهديد للسلم والأمن العالميين، وتحميل النظام الصهيوني المسؤولية الكاملة والفعالة عن مسؤولياته الدولية.

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