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 صفارات الإنذار تدوي في العاصمة الأردنية


أعلنت وسائل إعلام، اليوم الجمعة، عن سماع دوي صفارات الإنذار في العاصمة الأردنية عمان، حيث ذكرت الوسائل، ان "الصافرات انطلقت بالتزامن مع بداية الرد الإيراني على الهجوم الإسرائيلي الذي حدث فجر اليوم".

وكانت إسرائيل قد استهدفت فجر اليوم المنشاة الإيرانية واغتالت العديد من الشخصيات العسكرية الأولى، فيما أعلن الجيش الأردني، في وقت سابق اعتراض صواريخ وطائرات مسيرة في الأجواء الأردنية، فيما برر عملية صدها بأنها كانت ضد مقذوفات "حتمية السقوط في الأردن".

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