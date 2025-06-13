الوكالة الدولية الذرية تدين استهداف المنشآت النووية الإيرانية

اكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الجمعة، ان الهجوم على أي مواقع نووية قد يؤدي إلى عواقب وخيمة، حيث ذكرت الوكالة في بيان، ان " السلطات الإيرانية أكدت تعرض موقع نطنز النووي لضربة وأنه لا ارتفاع في مستويات الإشعاع"، مشيرة الى ان " مستعدون لتوفير خبراء في مجال الأمن النووي وأنا جاهز للذهاب إلى إيران".
وتابعت، ان " لا يوجد أي تسرب لتلوث إشعاعي أو كيميائي خارج منشأة نطنز في أصفهان وسط إيران"، فيما لفتت الى انه "نتواصل مع سلطات هيئة السلامة النووية الإيرانية لتقييم وضع المنشآت النووية هناك".
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