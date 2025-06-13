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طهران تلغي جولة التفاوض السادسة مع واشنطن بعد الضربة الاسرائيلية


صرّحت وسائل اعلام إيرانية، بان ايران لن تتجه الى المفاوضات يوم الاحد مع الجانب الأمريكي، في الوقت الذي يصر ترامب على انه يأمل استئناف المفاوضات، مع قيام واشنطن بالنأي عن نفسها والتبرؤ من الخطوة الإسرائيلية بقصف ايران، حيث ذكر عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، بوروجردي، ان "مع هذا الهجوم العسكري، تم استبعاد الجولة السادسة من المفاوضات".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال بعد الضربة الإسرائيلية انه لا يمكن لإيران امتلاك قنبلة نووية، ونأمل في أن تعود إلى طاولة المفاوضات".

في حين ذكر وزير الخارجية الأمريكي  بان واشنطن لم تكن طرفا في الهجوم الإسرائيلي ونتوقع من ايران ان لاتهاجم الافراد والمصالح الامريكية.

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