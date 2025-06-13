إدانات دولية واسعة بشأن الهجوم الصهيوني على إيران

إثر الهجوم الإسرائيلي على إيران، فجر اليوم الجمعة، بدأت ردود الفعل وإدانات للعملية العسكرية الصهيونية، والتي استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية وشخصيات إيرانية عسكرية وعلماء ذرة، حيث دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "التصعيد العسكري" من قبل إسرائيل في الشرق الأوسط، فقد ذكر غوتيريش، في بيان عبر المتحدث باسمه، إنه "قلق من تصرف إسرائيل في الوقت الذي تجري فيه المحادثات بين إيران والولايات المتحدة حول وضع البرنامج النووي الإيراني".

كما ذكر فرحان حق، المتحدث باسم الأمم المتحدة، في بيان صدر فجر الجمعة: ان "الأمين العام يطالب الجانبين التحلي بأقصى درجات ضبط النفس، وتجنب الانزلاق إلى صراع أعمق، وهو وضع لا يمكن للمنطقة تحمله".

وفي مسقط، أكدت سلطنة عمان، التي تتوسط بين الولايات المتحدة وإيران في محادثاتهما بشأن برنامج طهران النووي، إدانتها الشديدة للغارات الجوية التي شنّتها إسرائيل فجر الجمعة على إيران، معتبرة إياها "تصعيدا خطيرا" يهدّد الجهود الدبلوماسية.

وقالت السلطنة في بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية إنّ "مسقط "تُحمّل إسرائيل المسؤولية عن هذا التصعيد وتداعياته، وتدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف واضح وحازم لوقف هذا النهج الخطير، الذي يهدّد بإقصاء الحلول الدبلوماسية وتقويض أمن واستقرار المنطقة".

كذلك نددت السعودية الجمعة بـ"الاعتداءات الاسرائيلية السافرة" على إيران، والتي طالت مدنا عدة ومنشآت نووية وأسفرت عن مقتل عدد من القادة العسكريين.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية "تعرب المملكة العربية السعودية عن إدانتها واستنكارها الشديد للاعتداءات الاسرائيلية السافرة تجاه الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيقة التي تمسّ سيادتها وأمنها وتمثّل انتهاكا ومخالفة صريحة للقوانين والأعراف الدولية"، مؤكدة أن "على المجتمع الدولي ومجلس الأمن مسؤولية كبيرة تجاه وقف هذا العدوان بشكل فوري".

وفي جاكرتا، نددت وزارة الخارجية الإندونيسية، اليوم الجمعة بشدة بالهجوم الإسرائيلي على إيران، وحثت جميع الأطراف على ضبط النفس.

وقالت الخارجية الإندونيسية إن "الهجوم الإسرائيلي سيفاقم التوترات الإقليمية القائمة بالفعل وقد يشعل صراعا أوسع نطاقا".

كذلك طوكيو، حيث قال وزير خارجية اليابان في إشارة لهجوم إسرائيل على إيران "نندد بشدة بهذا العمل الذي سيؤدي لتدهور الوضع". وأضاف وزير الخارجية الياباني تاكيشي إيوايا "من المؤسف للغاية أن يتم استخدام الوسائل العسكرية".

وأدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الاستهداف العسكري الإسرائيلي الذي تعرضت له الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إذ عبّرت عن قلقها العميق إزاء استمرار التصعيد وتداعياته على الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، "أهمية ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والحكمة لتجنب المخاطر وتوسيع رقعة الصراع"، مجددة "التأكيد على إيمان دولة الإمارات بأن تعزيز الحوار والالتزام بالقوانين الدولية واحترام سيادة الدول هي الأسس المثلى لحل الأزمات الراهنة".

كذلك شددت دولة الإمارات "على ضرورة حل الخلافات عبر الوسائل الدبلوماسية بعيداً عن لغة المواجهة والتصعيد"، داعية مجلس الأمن إلى "اتخاذ الإجراءات العاجلة واللازمة لوقف إطلاق النار وإرساء الأمن والسلم الدوليين".