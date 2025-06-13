استهداف صهيوني لمحيط مصفاة مدينة تبريز

صرّحت وسائل إعلام دولية، اليوم الجمعة، بأنه تم استهداف محيط مصفاة مدينة تبريز الإيرانية، حيث ذكرت تلك الوسائل، إنه "تم استهداف محيط مصفاة مدينة تبريز بمحافظة أذربيجان الشرقية"، إذ شن جيش الاحتلال الصهيوني سلسلة غارات استهدفت مواقع عسكرية ونووية داخل إيران، كما استهدف قيادات إيرانية وعلماء في المجال النووي.

فيما أعلن المرشد الأعلى السيد علي الخامنئي ( دام ظله)، الجمعة، أن على الكيان الصهيوني أن ينتظر عقابا شديدا.