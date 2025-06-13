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قصف صهيوني يستهدف طهران وسماع أصوات قوية في موقع نطنز


 

بدأ جيش الاحتلال الصهيوني، فجر الجمعة، بقصف إيران وسماع دوي عدة انفجارات في طهران، فيما أشار التلفزيون الإيراني الى سماع أصوات قوية في مدينة "نطنز"، حيث ذكرصحيفة العدو "يديعوت أحرونوت" فجر اليوم الجمعة، بأن الجيش الإسرائيلي بدأ بمهاجمة إيران، وسماع دوي عدة انفجارات في طهران، كما أفاد مصدر عسكري إسرائيلي بأن "إسرائيل نفذت عمليتها في حي يقيم فيه كبار قادة الحرس الثوري الإيراني"، وإن "الهجوم استهدف مواقع في طهران ونتانز وكرمشاهر".

كما نقلت "نيويورك تايمز" عن ثلاثة مصادر، إن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكبار مساعديه كانوا على علم باحتمالية وقوع الضربة الإسرائيلية على إيران".

 بالمقابل، ذكر التلفزيون الإيراني، "سماع أصوات قوية في مدينة نطنز وتصاعد أعمدة الدخان من موقع نطنز النووي"، مضيفا "تقارير غير مؤكدة عن هجوم الكيان الصهيوني على نطنز وخنداب وخرم آباد".

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