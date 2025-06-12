ردا على قرار مجلس المحافظين... الرئيس الايراني: سنواصل تخصيب اليوارنيوم ولن نتراجع

قال رئيس الجمهورية الايراني مسعود بزشكيان ردا على قرار مجلس محافظي الوکالة ال‍ذرية ضد ايران، أننا ماضون في طريقنا وسنواصل تخصيب اليوارنيوم ولن نتراجع عن التوجه الحالي.

واضاف الرئيس بزشكيان اليوم الخميس امام حشد من النخبة والمثقفين بمحافظة ايلام (غرب) أننا سنمضي قدما في مسارنا، وسيكون لدينا تخصيب اليورانيوم ولن نتنازل عنه.

واوضح: "كان قرار مجلس المحافظين مضللا، وسنواصل تخصيب اليورانيوم بإمكانيات شبابنا وقدراتنا المحلية، مؤكدا: مهما فعل الأعداء فلن يتمكنوا من سلبنا تقدمنا العلمي.

وتابع قائلا: ان بريطانيا وفرنسا وألمانيا صوتت اليوم لصالح قرار ضد ايران، لا ادري كيف يجب التماشي مع هذا العالم، لكي لا يمارس الخبث وأن يسمحوا لشعب هذه البلاد بالوقوف على قدميه وان يعيش باستقلالية.

وحيى ذكرى الشهداء النوويين للجمهورية الاسلامية الايرانية، مؤكدا: عليهم أن يعلموا أنهم ان قصفوا منشآتنا، فان جميع هذه القدرات محفورة في فكرنا، لذلك فاننا سنبني مجددا مهما فعلوا.

وتابع: سنبني الوطن بهؤلاء الشباب، وحتى لو دمروا تأسيساتنا بالقنابل فلن يوقفوا مسيرة تطورنا ، وسنعيد بناءها مهما فعلوا.