عراقجي: نشارك في مفاوضات مسقط وقرار الوكالة الدولية سيعقّد هذه الجولة

أكد وزير الخارجية الإيراني والمكلف بملف المفاوضات النووية عباس عراقجي، اليوم الخميس (12 حزيران 2025)، أن الوفد الإيراني سيشارك في الجولة الجديدة من المفاوضات مع الولايات المتحدة، المقرر عقدها يوم الأحد المقبل في العاصمة العُمانية مسقط، من منطلق الدفاع عن حقوق الشعب الإيراني ومكتسباته النووية.

وقال عراقجي في تصريح نشرته وزارة الخارجية "نحن نستعد لجولة جديدة من المفاوضات يوم الأحد مع الجانب الأمريكي، وستُعقد هذه الجولة في ظل أجواء أكثر تعقيداً نتيجة القرار الأخير الصادر عن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي سيزيد من تعقيد المناقشات."

وأضاف المسؤول الإيراني: أنه "رغم الضغوط والقرارات السياسية، فإننا سنتوجه إلى مسقط للدفاع عن المواقف المبدئية لإيران، وعن الحقوق الوطنية ومكتسبات علمائنا النوويين، ولن نقبل بأي إملاءات أو مساومات تمس السيادة أو الإنجازات العلمية للبلاد."

وتأتي هذه التصريحات قبيل الجولة السادسة من المفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن، في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيداً سياسياً وأمنياً متزايداً، وتزايدت فيه الضغوط الغربية على إيران بشأن برنامجها النووي.