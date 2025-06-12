من بين 242 راكباً.. مشاهد لخروج الناجي الوحيد من تحطم الطائرة الهندية

أعلنت السلطات الهندية اليوم، الخميس، عن وجود ناجي وحيد من الطائرة التي تحطمت وكان على متنها 242 شخصاً.

ويبلغ الناجي الوحيد راميش كومار من العمر ‏ 40 عاماً والذي كان ي‏جلس على المقعد رقم 11A.

ويقول راميش: "بعد 30 ثانية من الإقلاع، سمعنا صوت قوي ثم تحطمت الطائرة".

وأضاف: "لقد حدث كل شيء بسرعة كبيرة، لم يكن هناك وقت للتفكير، أصبت بإغماء جراء الارتطام وعندما استيقظت شاهدت جثث من حولي، كنت خائفاً، فوقفت وركضت على غير هدى وكنت أشاهد حطام الطائرة من حولي، خلال ذلك أمسك بي شخص بقوة ووضعني في سيارة الإسعاف ثم نقلوني للمستشفى".

وأصيب راميش في صدره وعينيه وقدميه ويديه برضوض لكن حالته مستقرة.

ولا تزال حتى الآن ملابسات الحادث مجهولة ويصعب تحديد سبب الحادث في هذا الوقت بشكل قاطع، برأيك ماهي الأسباب المحتملة والتي من الممكن أن تؤدي لهبوط الطائرة بهذا الشكل فور إقلاعها؟