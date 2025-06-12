ترامب: حاكم لوس أنجلوس فقد السيطرة والهجوم على إيران محتمل

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، أن حاكم لوس أنجلوس فقد السيطرة على الوضع، فيما اعتبر أن الهجوم على إيران محتملا.

وقال ترامب في كلمة له، "فقدَ حاكم لوس أنجلوس السيطرة على الوضع تمامًا".

وبشأن إيران، قال ترامب "على إيران أن تقدم تنازلات وأود تجنب الصراع مع إيران"، مردفا "لا أقول إن هجوما إسرائيليا على إيران وشيك لكنه قوي ومحتمل".

الى ذلك لفت ترامب الى أن "مشروع قانون الإنفاق وخفض الضرائب سيكون واحدا من أهم التشريعات في تاريخ البلاد"، مشددا "لا أحب ارتفاع أسعار النفط ومستوى الفائدة يجب أن ينخفض".

وكشف ترامب بالقول "لن أقيل رئيس الاحتياطي الفيدالي الأمريكي"، مضيفا "خفض نسبة الفائدة نقطة واحدة سيوفر 300 مليار دولار".

وتحولت حملة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية للكشف عن المهاجرين غير الشرعيين في وسط لوس أنجلوس يوم 7 حزيران الحالي إلى مواجهات مع المحتجين.