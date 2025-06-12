الخارجية الإيرانية: الادعاء بأن إيران لا تلتزم بتعهداتها يدل على النوايا الخبيثة

أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اليوم الخميس، القرار الصادر عن حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بحق إيران، معتبرا أنه يدل على نوايا خبيثة، حيث أدان بقائي ما اعتبره "إساءة استخدام الوكالة الدولية للطاقة الذرية من قبل 3 دول أوروبية والولايات المتحدة ضد إيران"، قائلا: "إن الادعاء بأن إيران لا تلتزم بالتزاماتها يشير في حد ذاته إلى عدم الأمانة والنوايا السيئة لدى واضعي هذا القرار، لأنه حتى في التقرير السياسي البحت للمدير العام للوكالة، لم يتم طرح مثل هذا الادعاء".

وحمل المتحدث باسم وزارة الخارجية مسؤولية آثار وعواقب هذا الإجراء غير المبرر والمدمر إلى واضعي ومصممي هذا القرار، وأكد أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستتخذ الإجراءات المناسبة ردا على هذا الإجراء من أجل تأمين وحماية مصالح وحقوق الأمة الإيرانية في الاستفادة من الطاقة النووية السلمية.

واعتمد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الخميس، قرارا يؤكد عدم امتثال إيران لالتزاماتها بالضمانات النووية لأول مرة منذ نحو 20 عاما.

ونقلت وكالة "رويترز" عن دبلوماسيين قولهم إن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يصدر قرارا بعدم امتثال إيران لالتزاماتها، بتأييد 19 صوتا ومعارضة 3 وامتناع 11 عضوا.