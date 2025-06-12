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الديبلوماسي الايراني السابق امير موسوي : ما نراه اليوم هو زوبعة صهيوامريكية حول احتمالية ضرب ايران
وكالة انباء براثا
42
2025-06-12
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