مجدداً.. ترامب يطالب "الفيدرالي" الأميركي بخفض الفائدة 1%

طالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب مجددا، اليوم الأربعاء، مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بخفض أسعار الفائدة نقطة مئوية.

وكتب يقول على منصته تروث سوشيال "صدر للتو مؤشر أسعار المستهلكين، بيانات رائعة! على مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن يخفض (أسعار الفائدة) بواقع نقطة مئوية كاملة، سندفع فائدة أقل بكثير على الديون المستحقة، وهذا مهم جدا!"، وفقًا لـ "رويترز".

وأفاد مكتب إحصاءات العمل الأميركي، الأربعاء، أن أسعار المستهلكين ارتفعت بأقل من المتوقع خلال شهر مايو/ ايار، في وقت لم تظهر فيه تعرفة الرئيس دونالد ترامب الجمركية تأثيرًا كبيرًا بعد على التضخم.

وسجل مؤشر أسعار المستهلكين، وهو مقياس واسع للسلع والخدمات عبر الاقتصاد الأميركي، زيادة بنسبة 0.1% خلال الشهر، ما رفع معدل التضخم السنوي إلى 2.4%. وكان اقتصاديون استطلعت آراؤهم "داو جونز" يتوقعون زيادتين بنسبة 0.2% و2.4% على التوالي.

وباستثناء الغذاء والطاقة، سجل ما يُعرف بـ"التضخم الأساسي" زيادات بلغت 0.1% شهريًا و2.8% سنويًا، مقارنة بتوقعات بلغت 0.3% و2.9%. ويعتبر مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي التضخم الأساسي مقياسًا أفضل للاتجاهات طويلة الأجل، وقد أعرب عدد منهم مؤخرًا عن قلقهم من تأثير الرسوم الجمركية على التضخم، وفقا لتقرير نشرته شبكة "cnbc"، واطلعت عليه "العربية Business".