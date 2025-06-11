إيران تتوعد برد حاسم على أي تصعيد أوروبي في الملف النووي

اتهم وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا، فرنسا، وألمانيا) بالتقاعس المتعمد أو العجز عن تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، محذرًا من أن طهران سترد بقوة على أي خطوة تصعيدية جديدة في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وفي رسالة شديدة اللهجة نُشرت، اليوم الأربعاء (11 حزيران 2025)، عبر منصة "إكس" ، قال عراقجي: "الدول الأوروبية الثلاث أتيحت لها سبع سنوات كاملة لتنفيذ التزاماتها في إطار الاتفاق النووي، لكنها فشلت بالكامل، سواء عن قصد أو بسبب عدم الكفاءة".

وأضاف: "بدلًا من الاعتراف بالتقصير أو السعي لتسهيل المسار الدبلوماسي، يسلك الأوروبيون الآن طريقًا معاكسًا، ويطالبون بشكل عبثي بمعاقبة إيران لأنها استخدمت حقها المشروع للرد على إخلال الأطراف الأخرى بالتزاماتها".

وحذر عراقجي بالقول: "إذا أقدمت الدول الأوروبية على ارتكاب خطأ استراتيجي آخر، فإن إيران ستردّ بشكل حاسم وجاد، وستتحمل هذه الأطراف كامل المسؤولية عن النتائج، كونها دمرت حتى ما تبقى من مصداقيتها".

تأتي هذه التصريحات في وقت تقود فيه الولايات المتحدة والدول الأوروبية تحركات داخل مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تهدف إلى تمرير مشروع قرار يتهم إيران بعدم الالتزام باتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية. وفي حال إقرار القرار، ستكون هذه المرة الأولى منذ ما يقرب من عقدين التي تُدان فيها طهران رسميًا في هذا الإطار.

من جانبه، كشف مساعد وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب ‌آبادي، أن إيران اتخذت قرارات مسبقة للرد على أي قرار محتمل ضدها في مجلس المحافظين، واصفًا المشروع المرتقب بـ"السياسي" والذي "من المرجّح أن يُمرَّر دون إجماع".

وقال غريب ‌آبادي في تصريح لوكالة "إيسنا"، إن "الإجراءات الفنية المقرّرة ستُنفذ فورًا بعد صدور مثل هذا القرار"، مؤكدًا أن "البرنامج النووي الإيراني سيواصل تقدمه بخطوات فعالة ومتسارعة".

اتهامات أمريكية وتحذير من "تداعيات خطيرة"

في المقابل، اتهم ممثل الولايات المتحدة لدى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الأربعاء، إيران بزيادة أنشطتها النووية "بشكل يفتقر إلى أي مبرر مدني"، محذرًا من "تداعيات خطيرة على مستوى الانتشار النووي" في المنطقة.