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اللواء سلامي : قواتنا البحرية مستعدة ومجهزة لمواجهة أي تهديد


أكد قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، اليوم الأربعاء، (11 حزيران 2025)، أن القوات البحرية التابعة للحرس في "أتم الجاهزية" لمواجهة أي سيناريو محتمل والرد على أي تهديد، مشدداً على استعداد إيران لخوض أي معركة بصواريخ "متطورة".

وقال سلامي في تصريحات نقلتها وسائل اعلام ايرانية، إن منطقة الخليج والمناطق المجاورة لها تعد "ضمن المناطق الدفاعية ذات الأهمية العالية لإيران"، مؤكداً على القدرات البحرية لحرس الثورة في خوض المعارك البحرية القريبة وإدارة العمليات بعيدة المدى.

وأضاف اللواء سلامي أن "عدد الزوارق البحرية عالية السرعة التابعة لبحرية الحرس ارتفع بشكل ملحوظ"، مشيراً إلى أن القوات الإيرانية "مستعدة لمواجهة جميع السيناريوهات بالاعتماد على قدراتنا العسكرية المتقدمة".

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