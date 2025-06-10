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محسن رضائي : لم يعد هناك أي موقع سري آمن في إسرائيل


صرح عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران، محسن رضائي، اليوم الثلاثاء (10 حزيران 2025)، بأنه لم يعد هناك أي موقع سري بعيد عن مرمى النيران أو آمن في إسرائيل.

وفي منشور على حسابه على منصة "إكس"، قال رضائي: "لم يعد هناك مكان سري، مخفي، بعيد المنال، وآمن في الأراضي المحتلة"، مشيرًا إلى "هجوم وزارة الاستخبارات على نقل كمية كبيرة من الوثائق الإسرائيلية إلى إيران".

وفي وقت سابق، أشاد رئيس السلطة القضائية في إيران، محسني إيجئي، بما وصفها "الضربة الاستثنائية والقاتلة"، التي وجهتها الاستخبارات الإيرانية إلى إسرائيل.

وأضاف إيجئي، أن "قيمة الوثائق الإسرائيلية التي حصلت عليها إيران ستتضح قريبًا"، مبيناً أنها "جاءت نتيجة إجراءات استخباراتية دقيقة ومعقدة، وتستحق الإشادة والتقدير".

ومن جانبه، أكد وزير الأمن الإيراني، إسماعيل خطيب، أمس الأحد، أن "الوثائق التي تمكنت إيران من الحصول عليها من داخل إسرائيل تتعلق بمنشآته النووية ونُقلت إلى داخل البلاد وستُنشر قريبًا".

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محسن رضائي : لم يعد هناك أي موقع سري آمن في إسرائيل
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