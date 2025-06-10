لوس أنجلوس تشتعل.. ترامب يرسل المارينز والحرس الوطني للسيطرة على الاحتجاجات

أعلنت السلطات الأمريكية، اليوم الثلاثاء (10 حزيران 2025)، تعبئة أكثر من 700 من مشاة البحرية الأمريكية (المارينز) المتمركزين في مركز القتال الجوي والبري التابع لقوات المارينز في كاليفورنيا، للمشاركة في التعامل مع الاحتجاجات التي تشهدها مدينة لوس أنجلس.

وتُعد تعبئة كتيبة كاملة من المارينز تصعيداً كبيراً في استخدام الرئيس دونالد ترامب للقوات المسلحة كعرض للقوة ضد المحتجين، ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما هي المهام الدقيقة التي سيُكلف بها الجنود عند وصولهم إلى لوس أنجلوس، وفقاً لما نقلته شبكة CNN عن مصادر مطلعة.

وبحسب بيان صادر عن القيادة الشمالية الأمريكية (NORTHCOM)، فإنه يوجد حالياً حوالي 1,700 من عناصر الحرس الوطني يعملون في منطقة لوس أنجلوس الكبرى، وذلك بعد مذكرة أصدرها ترامب يوم السبت أمر فيها بنشر 2,000 عنصر عسكري.

وفي مساء الاثنين، أعلن البنتاغون أن ترامب أمر بنشر دفعة إضافية قوامها 2,000 من عناصر الحرس الوطني.

حاكم كاليفورنيا يصف القرار بأنه تهور ويتوعد بالرد عبر القضاء

وصف حاكم ولاية كاليفورنيا، غافين نيوسوم، تدخل قوات المارينز بأنه "غير مبرر" و"غير مسبوق"، قائلاً في بيان: "مستوى التصعيد هذا غير مبرر إطلاقاً، ولا يمكن تبريره، وغير مسبوق، تعبئة أفضل فروع الجيش الأمريكي ضد مواطنيه".

كما رفض نيوسوم استخدام مصطلح "نشر القوات" (deployment) في وصف الوضع، قائلاً: إن التعبئة تختلف من حيث الدلالة القانونية والعسكرية.

وكان حاكم كاليفورنيا، اعتبر في وقت سابق نشر ترامب لقوات الحرس الوطني بأنه: "خطوة واضحة نحو الاستبداد، إضافة إلى كونها غير قانونية وغير أخلاقية".

وتابع: "يجب على كل حاكم، سواء كان جمهورياً أو ديمقراطياً، أن يرفض هذا التعدي الفاضح".

من جهته، أعلن النائب العام لولاية كاليفورنيا، روب بونتا، أن الولاية سترفع دعوى قضائية ضد إدارة ترامب بتهمة "الفدرلة غير القانونية" لقوات الحرس الوطني ونشرها لقمع الاحتجاجات.

البيت الأبيض يبرر.. التدخل العسكري لحماية الأمن القومي

في وقت لاحق من اجتماع البيت الأبيض أمس الاثنين، قال ترامب "أعتقد أننا نسيطر جيداً على الوضع، ولو لم نتدخل، ولو لم نجلب الحرس، وكنا سنجلب المزيد إذا لزم الأمر، لأن علينا أن نضمن فرض القانون والنظام، لحدثت كارثة.. كانوا غارقين، ورأيتم ما كان يحدث".

وانتقد عدد من قدامى العسكريين قرار ترامب، محذّرين من أنه قد يؤدي إلى تسييس الجيش الأمريكي الذي يفترض أن يبقى محايداً سياسياً، خصوصاً أن الاحتجاجات لا تصل لمرحلة تهديد الأمن القومي.

احتجاجات تتحول إلى حرب شوارع

الاحتجاجات اندلعت في ما لا يقل عن تسع مدن أمريكية أخرى إضافة إلى لوس أنجلس، بما في ذلك نيويورك وفيلادلفيا وسان فرانسيسكو، بحسب وسائل إعلام محلية، فميا أعلنت السلطات اعتقال المئات وحدوث أضرار بالممتلكات.

وفي أوستن، تكساس، أطلقت الشرطة ذخائر غير فتاكة واحتجزت عدداً من الأشخاص خلال مواجهات مع مئات المتظاهرين.

وقبل تفريق المتظاهرين في لوس أنجلوس، احتشد عدة مئات منهم خارج مركز احتجاز وهم يهتفون "أطلقوا سراحهم جميعاً"، ويرفعون أعلام المكسيك ودول أمريكا الوسطى. وعند الغروب، وقعت مواجهات متفرقة بين الشرطة والمتظاهرين الذين تفرقوا في منطقة ليتل طوكيو بالمدينة.

وبينما كان السكان يراقبون من شرفات شققهم فوق الشوارع، والسياح يلتجئون داخل الفنادق، أطلق عدد كبير من ضباط شرطة لوس أنجلوس والنواب الفيدراليين قنابل صوتية دوت في الشوارع الجانبية، إلى جانب الغاز المسيل للدموع.

وقالت وزارة الأمن الداخلي إن إدارة الهجرة والجمارك (ICE) اعتقلت 2,000 مخالف للهجرة يومياً في الأيام الأخيرة، وهو رقم يتجاوز بكثير المتوسط اليومي البالغ 311 في السنة المالية 2024 خلال فترة الرئيس السابق جو بايدن.

جدير بالذكر أن القانون الأمريكي يمنع القوات العسكرية من تنفيذ مهام إنفاذ القانون داخل البلاد، إلا إذا فعّل الرئيس قانون التمرد لعام 1807 (Insurrection Act)، والذي يتيح له استخدام الحرس الوطني أو القوات النظامية لمواجهة التمردات.