مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة لمناقشة الوضع في العراق

أعلنت بعثة الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن مجلس الأمن سيعقد جلسة عصر اليوم لمناقشة الوضع في العراق، حيث ذكرت البعثة في بيان، إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيعقد هذه الجلسة في تمام الساعة 10:00 صباحا بتوقيت نيويورك، الموافق 5:00 مساء بتوقيت بغداد.

ومن المتوقع أن يقدم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق ورئيس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، السيد محمد الحسان، إحاطة خلال الجلسة تتناول التطورات الراهنة في العراق بالإضافة إلى أداء بعثة يونامي ودورها في دعم البلاد.