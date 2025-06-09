ماسك يتحدث عن تداعيات خلافه مع ترامب "ساخرا"!

علق رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك على الجدل الكبير الذي أثير على منصة X إثر الخلاف بينه والرئيس دونالد ترامب، وقال إنه "أضرّ بسمعته أكثر من أي شخص آخر".

ونشر إيلون ماسك تغريدة ساخرة على منصة إكس قال فيها: "من المدهش كم عدد المحاولات لتشويه سمعتي، خاصة تلك التي قمت بها أنا!"

وجاءت تصريحات ماسك خلال تبادل اتهامات مع دونالد ترامب، حيث انتقد ماسك السياسة الاقتصادية للبيت الأبيض ودعم فكرة عزل ترامب.

ورد ترامب باتهام ماسك باللامسؤولية وهدد بإلغاء العقود الحكومية مع شركاته، واصفاً إياه بـ"المجنون" ومعبراً عن "خيبة أمله الكبيرة" منه.

كما رد ماسك بأن ترامب لم يكن ليفوز بالانتخابات لولا دعمه، كما اتهمه بالتواطؤ مع جيفري إبستين المتهم بالاتجار بالبشر.