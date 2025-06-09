انفجار داخل قاعدة أمريكية جنوبي اليابان

أكد مسؤولون بوزارة الدفاع، اليوم الإثنين (9 حزيران 2025)، أن عددًا من أفراد قوات الدفاع الذاتي اليابانية أصيبوا في انفجار بمنطقة لتخزين الذخيرة داخل قاعدة كادينا الجوية التابعة للجيش الأمريكي في أوكيناوا بجنوب اليابان.

وذكرت هيئة البث اليابانية العامة "إن إتش كاي" التي تابعتها "بغداد اليوم"، أن "وزارة الدفاع اليابانية تلقت معلومات عن انفجار في منشأة لقوات الدفاع الذاتي اليابانية داخل قاعدة كادينا الجوية في جنوبي اليابان"، مشيرةً إلى أن "الحادث أدى إلى وقوع 4 جرحى لا تعرض إصاباتهم حياتهم للخطر".

وأضافت الهيئة أن "الانفجار قد يكون وقع في موقع تخزين مؤقت لقنابل غير منفجرة، فيما تحاول السلطات التأكد من الوضع".

ومن جانبه، قال المسؤول المحلي في بلدة يوميتان في منطقة أوكيناوا، يوتا ماتسودا: "سمعنا بوقوع انفجار في منشأة قوات الدفاع الذاتي اليابانية، وكذلك بوقوع إصابات، لكن لا نملك أي تفاصيل إضافية".