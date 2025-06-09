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سحب ملايين عبوات البيض من المتاجر الأمريكية بسبب تفشي بكتريا السالمونيلا


أعلن في الولايات المتحدة عن سحب ملايين عبوات البيض من السوق في عدد من الولايات الأمريكية، على خلفية تفشي بكتريا السالمونيلا القاتلة وإصابة العشرات بتسمم حاد.

وبحسب "وسيا اليوم"، أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أن شركة "أوغست إيغ كومباني"، ومقرها مدينة هيلمار بولاية كاليفورنيا، قامت باسترجاع 1.7 مليون عبوة من البيض البني من نوع "كايج فري" والبيض البني العضوي، وذلك بسبب احتمال تلوثها ببكتيريا السالمونيلا.

وقد أفادت إدارة الغذاء والدواء ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) إلى جانب سلطات صحية محلية، بأن هذا النوع من البيض، والذي تم بيعه تحت عدة علامات تجارية، مرتبط بتفش لبكتيريا السالمونيلا تسبب في إصابة ما لا يقل عن 79 شخصا في سبع ولايات، من بينهم 21 شخصا احتاجوا إلى دخول المستشفى، بحسب تقرير صادر عن مراكز السيطرة على الأمراض.

وقد تم توزيع البيض المسترجع على متاجر بيع بالتجزئة في ولايات أريزونا، وكاليفورنيا، وإلينوي، وإنديانا، ونبراسكا، ونيومكسيكو، ونيفادا، وواشنطن، ووايومنغ، وذلك في الفترة الممتدة بين أوائل شهر فبراير ومنتصف شهر مايو من العام الجاري.

وبحسب مراكز السيطرة على الأمراض، فقد تم تسجيل نحو 80 حالة مؤكدة من الإصابة بالسالمونيلا مرتبطة بهذا البيض، إلا أن العدد الحقيقي قد يكون أكبر، إذ إن بعض من يصابون بعدوى السالمونيلا قد لا يطلبون الرعاية الطبية، وبالتالي لا يخضعون للفحوصات ولا تسجل حالاتهم رسميا.

وقد سُجلت الإصابات في الفترة الواقعة بين أواخر شهر فبراير ومنتصف شهر مايو، وتراوحت أعمار المصابين بين عام واحد وتسعين عاما. ومن بين ثلاثين شخصا تمت مقابلتهم من قبل السلطات الصحية، أفاد 27 منهم بأنهم تناولوا البيض قبل ظهور الأعراض.

وكانت أغلب الإصابات، وعددها 63 حالة حتى يوم الأحد، في ولاية كاليفورنيا. وسُجلت أربع حالات في كل من نيفادا وواشنطن، بينما شهدت أريزونا ثلاث حالات. كما أبلغ عن حالتين في كل من نبراسكا ونيوجيرسي، وحالة واحدة فقط في ولاية كنتاكي.

وفي سياق منفصل، تم تسجيل تفش آخر لبكتيريا السالمونيلا مرتبط بالخيار، تسبب في إصابة 45 شخصا في 18 ولاية أمريكية.

وقد أدت هذه الإصابات إلى سلسلة من عمليات الاسترجاع التي شملت منتجات متعددة، من بينها صلصات، وصواني الخضار، واللفائف، والسندويشات، ومنتجات السوشي، بالإضافة إلى الخيار الكامل، وذلك في عدد من الولايات.

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سحب ملايين عبوات البيض من المتاجر الأمريكية بسبب تفشي بكتريا السالمونيلا
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