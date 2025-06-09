طهران تعلن بدء تنفيذ برنامج لزيادة قدرة الطاقة النووية

أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، الاثنين، عن بدء تنفيذ برنامج لزيادة القدرة الإنتاجية لمحطات الطاقة النووية في البلاد إلى 3 أضعاف في إطار خطة التنمية السابعة.

وقال إسلامي خلال مؤتمر صحفي عقب لقائه بأعضاء لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان: "نشكر أعضاء اللجنة على زيارتهم لمنظمة الطاقة الذرية، والتي جاءت بهدف تبادل الآراء حول تطوير تطبيقات التكنولوجيا النووية في المجتمع وتعكس اهتمام اللجنة بحماية مصالح الشعب الإيراني".

وأضاف: "زيارة اللجنة وعدد من نواب الشعب إلى منظمة الطاقة الذرية تحمل رسالة واضحة وهي أن الشعب الإيراني متمسك بكل قوة بثروته الوطنية واستثماره الاستراتيجي، فالصناعة النووية الإيرانية قد تجاوزت مرحلة البحث والدراسات، ودخلت طور التنفيذ وتحقيق الأهداف الصناعية والتكنولوجية وهي اليوم تمثل رمزا للتقدم والقوة الوطنية وتنعكس إنجازاتها بشكل ملموس في حياة المواطنين، مع تسارع وتيرة تطورها واستثمارها".

وشدد إسلامي على أن "تحقيق أهداف منظمة الطاقة الذرية في مختلف المجالات أمر حتمي، موضحا أن مجلس الشورى الإسلامي كان ولا يزال داعما لهذه المسيرة ما يساعد في بلوغ الأهداف بسرعة وسلاسة أكبر".

وأشار رئيس منظمة الطاقة الذرية إلى أن من بين الالتزامات الأساسية في خطة التنمية السابعة "زيادة القدرة الإنتاجية لمحطات الطاقة النووية في البلاد إلى ثلاثة أضعاف"، حيث قال: "بدأ تنفيذ هذا البرنامج، ومع استمرار الدعم، نأمل أن تكتمل المشاريع دون تأخير أو توقف".

كما أشار إلى التقدّم الحاصل في إنشاء الوحدتين الثانية والثالثة من محطة بوشهر النووية، حيث صرح بأن عملية تركيب الحلقة الثانية من مبنى مفاعل الوحدة الثانية بدأت يوم الأحد، وقد تم سابقا تركيب الحلقة الأولى وصب الخرسانة بنجاح.