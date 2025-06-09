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لوس انجلوس تحترق الجيش في الشوارع والمحتجين يحرقون سيارات الشرطة والحرس الوطني يتدخل وترامب غاضب.
وكالة انباء براثا
37
2025-06-09
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لوس انجلوس تحترق الجيش في الشوارع والمحتجين يحرقون سيارات الشرطة والحرس الوطني يتدخل وترامب غاضب.
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