إيران: عناصر داعش المعتقلون في طهران أجانب خططوا لاستهداف مراسم ذكرى رحيل الخميني

أعلنت إيران أن عناصر الخلية التابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي الذين تم اعتقالهم مؤخرا في طهران هم أجانب، وخططوا لاستهداف مراسم ذكرى رحيل الخميني.

ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن مصادر أمنية قولها: "إن أعضاء الخلية الإرهابية الذين قبض عليهم في طهران الأسبوع الماضي ليسوا إيرانيين، بل ينتمون إلى جنسيات أخرى".

وأضاف التقرير أن هؤلاء العناصر كانوا يخططون لتنفيذ أعمال تخريبية وتفجيرات خلال المراسم التي تُقام بمناسبة ذكرى رحيل الإمام الخميني.

يُذكر أن الحرس الثوري الإيراني كان قد أعلن في أبريل الماضي عن إحباط نشاط خلية إرهابية أخرى تابعة لـ"داعش" في محافظة كردستان غرب إيران.

وأشارت التقارير الأمنية آنذاك إلى أن أفراد تلك الخلية كانوا من عناصر التنظيم المدربين، وينتمون إلى جنسيات أجنبية، كما خططوا لتنفيذ عمليات انتحارية تستهدف احتفالات عيد النوروز في المحافظة، وتمكنت القوات الأمنية من ضبط كميات من الأسلحة والمتفجرات بحوزتهم، بما في ذلك أحزمة ناسفة وقنابل يدوية.