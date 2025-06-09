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صحيفة نيويورك تايمز: الصين تشدد قبضتها وعلى واشنطن تقديم تنازلات لضمان إمدادات المعادن الحيوية


سلطت صحيفة نيويورك تايمز الضوء على المفاوضات التجارية بين واشنطن وبكين، وأفادت بأنه يجب على الإدارة الأمريكية تقديم تنازلات حتى تتمكن الصين من استئناف صادرات المعادن الأرضية النادرة، إذ من المقرر أن يجتمع ثلاثة من كبار مساعدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظرائهم الصينيين في لندن في وقت لاحق من اليوم لمناقشة النزاعات التجارية بين الاقتصادين.

وبحسب الصحيفة الأمريكية فإن الموضوع الرئيسي للمناقشة سيكون القيود التي فرضتها بكين على صادرات المعادن الأرضية النادرة والمغناطيس، والتي تم تقديمها في 14 أبريل الماضي.

وقال مدير المجلس الاقتصادي الوطني الأمريكي، كيفن هاسيت إن واشنطن تنوي تحقيق العودة إلى المستوى السابق من أحجام الإمدادات، فيما تريد بكين من الجانب الأمريكي إلغاء عدد من الرسوم الجمركية التي فرضها سابقا.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الصين أثارت مسألة إنشاء قناة عمل للتواصل مع الولايات المتحدة بشأن الصادرات.

وقبل انعقاد مفاوضات اليوم في لندن، أعلنت الصين موافقتها على بعض الطلبات لتصدير معادن أرضية نادرة إلى الولايات المتحدة.

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صحيفة نيويورك تايمز: الصين تشدد قبضتها وعلى واشنطن تقديم تنازلات لضمان إمدادات المعادن الحيوية
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