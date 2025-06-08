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ترامب ينشر ألفي عنصر حرس وطني لمواجهة تمرد لوس انجلوس


أعلن البيت الأبيض، اليوم الاحد، نشر الفي عنصر من الحرس الوطني في لوس انجلوس، مع استمرار المواجهات بين المتظاهرين ورجال امن فيدراليين، وذلك بعد ان أعلن ترامب ان الحكومة الفيدرالية ستتدخل اذا لم تنجح سلطات لوس انجلوس بالسيطرة على الامر، إذ ذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت، إن "الرئيس ترامب وقع مذكرة رئاسية بنشر ألفي عنصر من الحرس الوطني للتصدي للفوضى التي سمح لها بالتفاقم"، محمّلة المسؤولية لقادة كاليفورنيا الديمقراطيين "الضعفاء".

فيما وصف حاكم ولاية كاليفورنيا، غافين نيوسوم، الخطوة بأنها "تحريضية واستعراضية"، مشيراً على "إكس" إلى أن "نشر 2000 عنصر من الحرس الوطني سيؤدي لتصعيد التوترات".

وكان ترامب قد كتب على منصته "تروث سوشيال": "إذا لم يتمكن حاكم كاليفورنيا، غافين نيوسوم، ورئيسة بلدية لوس أنجلوس كارين باس من أداء واجبيهما، وهو أمر يعلم الجميع عجزهما عنه، فإن الحكومة الفيدرالية سوف تتدخل لحل مشكلة أعمال الشغب والنهب بالطريقة التي يجب أن تُحل بها".

في ذات الوقت، تستمر المواجهات بين سلطات الهجرة الامريكية والمتظاهرين لليوم الثاني على التوالي، بعد ان شهدت شوارع لوس انجلوس تجمعات حاشدة وتظاهرات بالضد من حملات مداهمات واعتقالات طالت "مهاجرين غير شرعيين"، فيما أظهرت صور مئات المتظاهرين ممن يحملون الاعلام المكسيكية وبوركينا فاسو والعديد من البلدان.

وتصاعد الدخان بسبب احتراق شجيرات ومخلفات في الشارع، وركل المتظاهرون مركبة تابعة لحرس الحدود، وتم إغلاق الشارع الرئيسي أمام حركة المرور في الوقت الذي كانت فيه دوريات حرس الحدود الأميركية تتجول في المنطقة.

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