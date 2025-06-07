عراقجي يكشف استمرار المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة

كشف وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم السبت، (7 حزيران 2025)، عن استمرار المفاوضات غير المباشرة بين بلاده والولايات المتحدة الأمريكية، مشيدًا بالدور المصري في دعم هذه الجهود.

وأكد عراقجي على "تطابق المواقف تمامًا" بين إيران ومصر فيما يتعلق بالأسلحة النووية، مجددًا التأكيد على أن طهران "ليس لديها أي رغبة في الحصول على أسلحة نووية"، وأن التراجع عن فتوى المرشد الأعلى في هذا الصدد "أمر مستحيل".

وفيما يخص المفاوضات النووية، أوضح الوزير الإيراني أنه لم يتم تحديد الموعد الدقيق للجولة القادمة حتى الآن، مشيرًا إلى أن سلطنة عمان "ما زالت تلعب دورًا نشطًا كوسيط في تنظيم وتسهيل هذه المفاوضات".

وكشف عراقجي أن بلاده تلقت مؤخرًا "اقتراحًا من الولايات المتحدة الأمريكية"، وأن الرد الإيراني عليه سيقدم "خلال الأيام القادمة"، وسيتم صياغته "بناءً على المبادئ الأساسية للجمهورية الإسلامية الإيرانية وبما يتماشى مع مصالح الشعب الإيراني".