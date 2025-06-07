تظاهرات حاشدة في لوس أنجلوس ضد ترحيل المهاجرين

شهدت ولاية لوس أنجلوس الأمريكية، اليوم السبت، تظاهرات حاشدة ضد القوات الأمنية رفضًا لاعتقال المهاجرين وترحيلهم من الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكدت وسائل إعلام أن لوس أنجلوس شهدت توترات وتظاهرات حاشدة، حاول خلالها المتظاهرون إيقاف عناصر أمنية أثناء تنفيذ عمليات اعتقال لترحيل مهاجرين غير شرعيين.

ومنذ تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئاسة البيت الأبيض، أصدر عدة قرارات تتعلق بترحيل المهاجرين غير الشرعيين.