وفاة 13 حاجًا إيرانيًا في السعودية بعد تعرضهم لضربات شمس

أعلنت هيئة الهلال الأحمر الإيرانية، اليوم السبت (7 حزيران 2025)، وفاة 13 حاجًا إيرانيًا في الأراضي المقدسة، وسط تحذيرات متزايدة من خطر التعرض لضربات شمس حادة مع بلوغ درجات الحرارة مستويات غير مسبوقة وصلت إلى 47 درجة مئوية.

وفي بيانها الرابع دعت الهيئة الحجاج إلى تجنب التعرض المباشر للشمس، والإكثار من شرب الماء، وارتداء الملابس القطنية الفاتحة، واستخدام المظلات أو البقاء في أماكن مظللة خلال ساعات النهار.

وسجلت المراكز الطبية الإيرانية في مكة والمدينة أكثر من 138,900 مراجعة صحية حتى الآن، بينها أكثر من 96 حالة حرجة في عرفات و41 في منى، في حين وُصفت ظروف بعض الحجاج بأنها "حساسة وتحت المراقبة".

وأكدت الهيئة أن فرقها الطبية تعمل على مدار الساعة، دون وجود أي نقص في الأدوية أو الكوادر، فيما شددت على أن مؤشرات مثل الدوار، الغثيان، وخفقان القلب تستدعي تدخلاً طبياً فورياً.

وبحسب الإحصائيات الرسمية، يبلغ عدد الحجاج الإيرانيين هذا العام نحو 86,700 حاج.