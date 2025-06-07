طهران ترد على قرار واشنطن منع دخول الإيرانيين إلى أمريكا

دان المدير العام لإدارة الشؤون الإيرانية في الخارج بوزارة الخارجية الإيرانية، علي رضا هاشمي رجا، بشدة القرار الأخير الذي اتخذته الحكومة الأمريكية بمنع مواطني إيران وعدة دول أخرى ذات أغلبية مسلمة من دخول الولايات المتحدة، وفق ما نشرته وزارة الخارجية عبر منصة "x".

ووصف هاشمي رجا، هذه الخطوة بأنها دليل واضح على هيمنة عقلية عنصرية متعالية بين صانعي القرار الأمريكيين.

وأكد أن قرار الحكومة الأمريكية بمنع المواطنين الإيرانيين، بناءً على دينهم وجنسيتهم فقط، لا يعكس عداءً متأصلاً تجاه الشعب الإيراني والمسلمين فحسب، بل يشكل أيضًا انتهاكًا للمبادئ الأساسية للقانون الدولي، بما في ذلك حظر التمييز وحقوق الإنسان الأساسية.

وأضاف أن حرمان مئات الملايين من الناس من حق السفر إلى دولة أخرى بناء على جنسيتهم أو دينهم فقط هو مثال على التمييز العنصري والعنصرية الممنهجة داخل المؤسسة الحاكمة الأمريكية.

وأكد أن هذا الإجراء يتناقض مع معايير حقوق الإنسان الدولية وسيؤدي إلى مساءلة دولية للحكومة الأميركية.

وأعلن البيت الأبيض، الخميس الماضي، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أصدر أمرا تنفيذيا يقضي بحظر دخول مواطني عدد من الدول إلى الولايات المتحدة الأمريكية، معللا القرار بمخاوف تتعلق بالأمن القومي للبلاد.