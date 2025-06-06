الخارجية الإيرانية تصف الهجمات الاسرائيلية على لبنان: عدوان سافر

وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، اليوم الجمعة (6 حزيران 2025)، الغارات الجوية والهجمات بالطائرات المسيرة التي شنتها إسرائيل على المناطق السكنية في الضاحية الجنوبية لبيروت بأنها عدوان سافر على سيادة لبنان ووحدة أراضيه.

وقال بقائي في تصريح صحفي إنه "ندين بشدة الغارات الجوية والهجمات الإسرائيلية بالطائرات المسيّرة التي شنتها على المناطق السكنية في الضاحية الجنوبية لبيروت، في ليلة عيد الأضحى".

وأوضح أن "تكرار الاعتداءات الصهيونية على لبنان في ظل صمت مجلس الأمن الدولي وتقاعسه، يؤكد أن المسؤولية المباشرة تقع على عاتق ضامني وقف إطلاق النار، وأمريكا وفرنسا".

وقال بقائي: "لا شك أن الكيان الصهيوني لا يمكنه التمادي بهذا الشكل في انتهاك القوانين ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، لولا الضوء الأخضر والدعم العلني والخفي من أمريكا".

وحمَّل المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، مجلس الأمن الدولي، مسؤولية ما يجري في لبنان من انتهاكات للسلم الدولي وأعمال الاعتداءات التي ترتكبها إسرائيل.

ودعا بقائي، مجلس الأمن، إلى "اتخاذ خطوات عملية وفقا لما يمليه عليه ميثاق الأمم المتحدة"، مشيرا إلى أن "استمرار عربدة الكيان الصهيوني في المنطقة واحتلاله ضد لبنان والدول الإسلامية الأخرى، يبرهن هذه الحقيقة وهي أن السبيل الوحيد للحفاظ على الاستقلال والسيادة الوطنية للدول، يكمن في تعزيز القدرات الدفاعية والمقاومة المشرفة في مواجهة هذا الكيان".

ويأتي هذا على خلفية شنّ الطيران الإسرائيلي، مساء أمس الخميس، غارات على عدد من المواقع في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، ما أسفر عن تدمير عدد من المباني السكنية.