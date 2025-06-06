ماسك يدعو إلى عزل الرئيس الأمريكي

دعا الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، إلى عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأعرب ماسك عن دعمه لمنشور على منصة "إكس" يدعو إلى عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدًا أن الرسوم الجمركية التي يقترحها قد تدفع الاقتصاد الأميركي إلى الركود خلال النصف الثاني من هذا العام.

والتحذير من ماسك يأتي وسط تصاعد التوترات بينه وبين ترامب، بعد خلافات متزايدة حول السياسات الضريبية ودعم السيارات الكهربائية.

وكان ترامب أكد، الخميس، أنه طلب من إيلون ماسك مغادرة منصبه على رأس هيئة الكفاءة، واصفا إياه بـ"المجنون"، ومحذرا من حرمانه العقود مع الهيئات الحكومية، مع احتدام الانتقادات المتبادلة بينهما.

وسبق أن قال الملياردير الأمريكي إيلون ماسك إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مذكور ضمن وثائق عدة تتعلق بقضية رجل الأعمال الأمريكي جيفري إبستين، المتهم بارتكاب جرائم جنسية واستغلال جنسي.