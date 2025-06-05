الصفحة الدولية

مصر وإيران تحذران من "الانزلاق نحو مواجهات عسكرية"


 

 

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السياسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الخميس، على ضرورة منع الانزلاق نحو مواجهات عسكرية في المنطقة.

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية السفير محمد الشناوي في بيان إن "السيسي تلقى اليوم اتصالاً هاتفياً من بزشكيان، بحثا خلاله الأوضاع في المنطقة والعلاقات الثنائية".

وأضاف أن "المحادثة تناولت الأوضاع الإقليمية الراهنة، حيث اتفق الرئيسان على أهمية تجنب أي تصعيد في المنطقة، مع التأكيد على ضرورة منع الانزلاق نحو مواجهات عسكرية قد تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي".

وجاء هذا الاتصال في إطار التواصل الدبلوماسي بين القاهرة وطهران، وسط ظروف إقليمية بالغة التعقيد تشهدها منطقة الشرق الأوسط.

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