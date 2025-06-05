ترامب: أجريت مكالمة "مثمرة للغاية" مع الرئيس الصيني

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، (5 حزيران 2025)، أنه أجرى اتصالاً هاتفياً "مثمراً للغاية" مع الرئيس الصيني، شي جين بينغ، ناقش خلاله "بعض تفاصيل الاتفاق التجاري" الذي أبرمه البلدان مؤخراً.

وأشار ترامب في تصريح صحفي إلى أن مسؤولين أمريكيين وصينيين سيعقدون قريباً اجتماعاً في مكان لم يحدد بعد، لمتابعة هذه المباحثات.

ووصف ترامب الاتصال بأنه انتهى "بشكل إيجابي"، مؤكداً أنه "لا ينبغي أن تكون هناك أي تساؤلات بشأن تعقيد منتجات المعادن النادرة"، في إشارة قد تكون إلى أحد أبرز نقاط التوتر السابقة في العلاقات التجارية بين واشنطن وبكين.

ويأتي الاتصال في وقت تتبادل القوتين الاقتصاديتين الأكبر في العالم، الاتهام بانتهاك الاتفاق الذي توصلتا إليه في مايو أيار، وأرسى هدنة بينهما في حرب التعرفات التجارية التي أطلقها الرئيس الأمريكي.

وكتب ترامب، أمس الأربعاء عبر منصة "تروث سوشيال": "أحب الرئيس الصيني شي، لطالما أحببته، وسأحبه دوما، لكنه صارم جدا، ويصعب للغاية التوصل إلى اتفاق معه!!!".