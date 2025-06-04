الخارجية الروسية: أمريكا أكبر المدانين للأمم المتحدة

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء (4 حزيران 2025)، إن الولايات المتحدة هي أكبر المدانين للأمم المتحدة، إذ يتجاوز دينها ثلاثة مليارات دولار.

وأضافت زاخاروفا خلال تعليقها على دعوة إيلون ماسك لوقف التمويل الأمريكي للأمم المتحدة أنه "إذا دعا ممثل أحد كبار رجال الأعمال في الولايات المتحدة، وممثل الجهاز الأمريكي في الماضي القريب، والشخص الذي يجذب رأيه الانتباه في المجتمع الأمريكي وفي العالم، إلى حرمان الأمم المتحدة من التمويل، فلنتذكر أن الولايات المتحدة بالذات هي في الوقت الراهن أكبر المدانين للأمم المتحدة.

وبينت، أنه "ووفقا للبيانات الرسمية، تجاوز دين الولايات المتحدة للأمم المتحدة ملياري دولار أمريكي مع حلول كانون الثاني 2025. وهذا دين الأمم المتحدة فقط. أما في هذا اليوم تجاوز الدين الأمريكي للأمم المتحدة بالفعل حاجز 3 مليارات دولار".

وتابعت زاخاروفا: "لدي سؤال: ما نوع التمويل الذي يتحدث عنه ماسك؟. هل هذه محاولة من جانب ماسك للتملص من الدين المترتب على بلاده للمنظمة الدولية. هل هذه هي الطريقة التي يشطبون بها ديونهم؟ أم أن ماسك لم يكن يعلم أن الولايات المتحدة مدانة فعلا للمنظمة؟. كيف يمكن للمرء أن يقول إن الأمر يتعلق ببساطة بثلاثة مليارات دولار فقط. على الأغلب هم فقط لا يريدون التفكير في الأمر بأي شكل من الأشكال، أو يعتقدون أن كل أصحاب الديون هم مستفيدون، لأن لديهم علاقة خاصة مع الولايات المتحدة، لا أعرف".

وأشارت زاخاروفا إلى أن ماسك، "لم يدرك حساسية الموضوع الذي قام بالتطرق له". معربة عن ثقتها بأن سكرتارية الأمم المتحدة "لن تملك في هذه الحالة ما يكفي من الشجاعة لمواصلة هذا الموضوع".

يذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، قد أعلن في اذار الماضي عن إطلاق عملية مراجعة داخلية تهدف لجعل المنظّمة الدولية أكثر كفاءة في ظلّ الصعوبات المالية المزمنة التي تعاني منها والتي فاقمتها سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.