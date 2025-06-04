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إيران تعتقل مدير صفحة على منصة "اكس" تابعة لنتنياهو


أعلنت وكالة أنباء فارس التابعة للحرس الثوري الإيراني، عبر قناتها "فارس بلس" التابعة لها، اليوم الأربعاء (4 حزيران 2025)، عن اعتقال مدير صفحة معجبين (Fan Page) لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باللغة الفارسية، ونقله إلى داخل إيران.

ولم تكشف القناة عن تفاصيل إضافية حول العملية.

ووفقاً لتقرير صادر عن الوكالة، فإن هذا التطور يأتي في أعقاب تعليق صفحة تويتر الفارسية المنسوبة إلى رئيس وزراء الكيان الصهيوني، بنيامين نتنياهو، وذلك بسبب "أنشطتها الممنهجة ونشر رسائل معادية لإيران"، مما أدى إلى توقف نشاطها.

وأفادت وكالة فارس بأن مدير هذه الصفحة قد تم تحديده واعتقاله من قبل "الجهات المسؤولة". وحتى الآن، لم يتم الكشف عن معلومات دقيقة حول هوية هذا الشخص، إلا أن المصادر الإخبارية وعدت بنشر تفاصيل إضافية قريباً.

وكانت هذه الصفحة، التي تدار باللغة الفارسية، قد أثارت مراراً ردود فعل واسعة من المستخدمين ووسائل الإعلام بسبب نشرها "لمحتوى تحريضي ومسيء وعدائي" ضد إيران.

وفي إحدى الرسائل الأخيرة التي تم تداولها على نطاق واسع بعد اعتقال المدير، تضمنت الصفحة هجوماً ساخراً  وجاء جزء من نصها بشكل تهكمي موجهاً لنتنياهو: "السيد جزار الأطفال، بسبب ظروف خاصة، اضطررنا لنقل صديقك العزيز بقارب سريع... وقد خصصنا لك قارباً أنسب".

ومع التعليق الكامل لهذا الحساب واعتقال مديره، تم إبطال واحدة من "القنوات الدعائية المهمة للكيان الصهيوني في الفضاء الناطق بالفارسية"، فيما لا تزال التحقيقات الأمنية مستمرة في هذا الصدد، بحسب الوكالة الإيرانية "فارس نيوز".

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