الكرملين: إيران لا تسعى للحصول على سلاح نووي

أكد المتحدث باسم الكرملين، "ديمتري بسكوف"، اليوم الثلاثاء (3 حزيران 2025)، أن موسكو تعتقد أن إيران لا تسعى للحصول على سلاح نووي، ورفض المخاوف الغربية بشأن هذا الأمر، معتبرًا إياها ذات دوافع سياسية.

وشدد بسكوف أنه "مرة أخرى على أن جميع الدول لها الحق المشروع في تطوير التكنولوجيا النووية السلمية".

وأشار، نقلاً عن وكالة "ريا نوفوستي، إلى أن "موسكو تدعم بالكامل المبادرات التي تهدف إلى التوصل إلى حل تفاوضي وسلمي بشأن البرنامج النووي الإيراني".

وأضاف بسكوف أن "روسيا تتصرف بناءً على تصريحات إيران التي تؤكد أنها لا ترغب في امتلاك سلاح نووي وأنها لا تملك مثل هذه البرامج".