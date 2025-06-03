الصفحة الدولية

الاشرار لا عهد لهم .... ترامب: لن نسمح بأي تخصيب لليورانيوم في اتفاقنا المحتمل مع إيران


أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء (3 حزيران 2025)، أنّ مشروع الاتفاق النووي الجاري التفاوض عليه بين الولايات المتحدة وإيران لن يسمح للجمهورية الإسلامية "بأيّ تخصيب لليورانيوم".

وكتب ترامب على منصّته "تروث سوشل" للتواصل الاجتماعي ، أنه "بموجب اتفاقنا المحتمل، لن نسمح بأيّ تخصيب لليورانيوم!".

وتأتي هذه الرسالة من جانب الرئيس الأمريكي بعدما أفاد موقع "أكسيوس" الإخباري بأنّ آخر اقتراح قدّمته واشنطن لطهران السبت يسمح للإيرانيين بتخصيب محدود لليورانيوم، وهو أمر لطالما رفضته إدارة ترامب.

وكان قد أكد مصدر إيراني مطلع، يوم أمس الإثنين، أن المقترح المكتوب الذي قدمته الولايات المتحدة عبر وساطة سلطنة عمان بشأن استئناف الاتفاق النووي، بعيد عن أي أساس عادل للتسوية، واصفاً إياه بأنه "خيال سياسي وأحادي الجانب لا يعكس واقع المفاوضات".

وفي حديث نقلته وكالة "إيسنا" الإيرانية، قال المصدر إن الوثيقة الأمريكية فاجأت المفاوضين الإيرانيين بطروحاتها غير الواقعية التي تتجاهل الحقوق النووية لإيران، مضيفاً: "واشنطن تكرر أوهامها القديمة وكأن شيئاً لم يتغير".

يأتي ذلك بعد إعلان البيت الأبيض أن المفاوض الأمريكي ستيف ويتكوف قد قدم عرضاً مفصلاً لطهران، في حين نقل وزير خارجية عمان بدر البوسعيدي نص المقترح إلى المسؤولين الإيرانيين خلال زيارته الأخيرة لطهران.

وبينما يجري إعداد الرد الإيراني رسمياً، شددت طهران على أن حقها في تخصيب اليورانيوم واستخدام الطاقة النووية السلمية "خط أحمر" لا يمكن التفاوض عليه، مؤكدة أنها ستواجه أي ضغوط تمس سيادتها أو حقوقها المشروعة.

بدورها، وصفت وكالة نور نيوز، المقربة من مجلس الأمن القومي الإيراني، المقترح الأمريكي المكتوب الأخير بشأن الاتفاق النووي بأنه يأتي في إطار "سيناريو ضغط مركّب" يستهدف إيران، مشيرة إلى أن التصريحات غير المسبوقة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حول "اقتراب التوصل إلى اتفاق" تخدم الهدف نفسه.

وأوضحت الوكالة في تقرير لها، أن الغاية من هذا التحرك الأمريكي هي رفع سقف التوقعات الداخلية داخل إيران، وخلق مناخ سياسي ضاغط يدفع نحو قبول اتفاق غير متوازن لا يراعي مصالح طهران.

وأضافت أن التهديد الأمريكي بتفعيل آلية "سناب باك" (إعادة فرض العقوبات الدولية تلقائياً) إلى جانب تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأخير، يشكلان أدوات دعم لهذا الضغط المنسق على الجمهورية الإسلامية، في محاولة لتضييق خياراتها التفاوضية.

وأكدت "نور نيوز" أن إيران لن تقبل بأي صيغة اتفاق لا تضمن حقوقها النووية المشروعة واستقلال قرارها السياسي، مشددة على أن طهران تقرأ جيداً طبيعة التحركات الغربية ولن تقع في "فخاخ الضغط المزدوج".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
مصادر: ترامب قد يقرر الانسحاب من المفاوضات الروسية ـ الأوكرانية
الكرملين: إيران لا تسعى للحصول على سلاح نووي
إدارة ترامب تقيل 3 مسؤولين "مؤيدين لإسرائيل"
الاشرار لا عهد لهم .... ترامب: لن نسمح بأي تخصيب لليورانيوم في اتفاقنا المحتمل مع إيران
أكبر عمليات الهروب.. فرار 200 سجين باكستاني
التقشف يضرب "مايكروسوفت".. تسريح 6000 موظف وإلغاء مئات الوظائف
عراقجي من بيروت: ندعم استقلال لبنان ووحدة أراضيه
"ستتحسر وتندم".. عراقجي يحذر إسرائيل من مغبة ارتكاب خطأ ضد المنشآت النووية الإيرانية
صحيفة أمريكية: البيت الأبيض جمد فرض أي عقوبات جديدة على طهران
إيران تكشف اخر تفاصيل المفاوضات النووية مع أمريكا
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك