التقشف يضرب "مايكروسوفت".. تسريح 6000 موظف وإلغاء مئات الوظائف

أفادت مصادر مطلعة بأن شركة البرمجيات والتكنولوجيا الأمريكية "مايكروسوفت" قررت شطب مئات الوظائف بعد أسابيع من تنفيذ أكبر جولة شطب وظائف منذ سنوات.

وأشارت المصادر إلى أن الشركة تعمل على خفض النفقات، مع استمرار الاستثمار الكثيف في تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ووفقا لتقارير فقد أبلغت الشركة أمس أكثر من 300 موظف بشطب وظائفهم.

ويأتي ذلك بعد إعلان الشركة الشهر الماضي شطب 6000 وظيفة.

وفي حزيران الماضي بلغ إجمالي عدد العاملين في "مايكروسوفت" 228 ألف موظف.

وفي كانون الثاني 2023 سرحت الشركة حوالي 10 آلاف موظف.