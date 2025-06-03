"ستتحسر وتندم".. عراقجي يحذر إسرائيل من مغبة ارتكاب خطأ ضد المنشآت النووية الإيرانية

حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الإثنين (2 حزيران 2025)، إسرائيل من مغبة ارتكاب خطأ ضد منشآت إيران النووية السلمية.

وقال في تصريحات صحفية إن "التهديدات الإسرائيلية ضد منشآتنا النووية السلمية هي جريمة دولية وتعارض القوانين الدولية".

وأضاف أنه "حال قيام إسرائيل بأي خطأ فهي التي سوف تتحسر وتندم على ذلك"، لافتاً إلى أن "العالم يتجاهل التهديد النووي الإسرائيلي ضد إيران وضد الشعب الفلسطيني".

وفي شأن متصل، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية إن مسؤولين إسرائيليين أكدوا أنه لا يمكن التوصل إلى اتفاق نووي جيد بين الولايات المتحدة وإيران بسبب رفض طهران تفكيك برنامجها النووي، بحسب ما نقلت عنهم .

وأضافت الصحيفة أن "كبار المسؤولين الأمنيين في إسرائيل يعتقدون أن توجيه ضربة للمواقع النووية الإيرانية أمر ممكن وضروري".

من جانبها، تحدثت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية عن اجتماع سري عقدته وزارات إسرائيلية، تمت خلاله مناقشة الاستعدادات لاحتمال وقوع هجوم إسرائيلي على إيران أو هجوم إيراني على إسرائيل.

وقالت الصحيفة إن هناك "تقديرات بأن أي هجوم إسرائيلي على إيران قد يؤدي إلى جولة قتال تستمر لفترة غير معروفة وتتسبب في سقوط آلاف الصواريخ على إسرائيل".