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إيران تكشف اخر تفاصيل المفاوضات النووية مع أمريكا


أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أن إيران سترد على المقترحات الأمريكية المقدمة لها في إطار محادثات الملف النووي بناء على مصالحها الوطنية ومبادئها، فيما وصف تقرير الوكالة الدولية بالمنحاز والمكرر.

وشدد بقائي في إفادة صحفية، على أن استلام أو تسليم أي نصوص تفاوضية لا يعني القبول بها أو إمكانية قبولها للقبول.

وفي معرض رده على تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وصف بقائي التقرير بـ"المنحاز والمكرر"، لافتا إلى أنه "أعد تحت تأثير عدد من الدول الأوروبية".

وأضاف: "نشعر بالأسف لأن الدول الغربية تسيء إلى مكانة منظمة دولية عبر تسييس وتقويض عملها"، محذرا من أن مثل هذه الأساليب لا تجدي نفعا وأن "تجربة المجرب خطأ".

وأوضح بقائي أن تبادل النصوص في المفاوضات هو "أمر شائع في جميع العمليات التفاوضية الدولية"، مذكرا بأن "الوفد الإيراني سبق أن قدم النص الرسمي الأول في المفاوضات السابقة".

كما أشار إلى أن "أي مقترح يجب أن يدرس بعناية"، مؤكدا أن إيران لن تقبل أي مطالب متطرفة أو تجاهل لحقوقها المشروعة، خصوصا في ما يتعلق بالتخصيب النووي ورفع العقوبات.

وأكد أن طهران تتابع تحركات الدول الغربية عن كثب، وستتخذ خطواتها المقبلة وفقا للتطورات، مع الحفاظ على تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية شريطة عدم تسييس عملها.

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