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انتخابات مبكرة ومعاهدة سلام.. روسيا تقدم شروطها لوقف الحرب مع أوكرانيا


نشرت وكالة الأنباء الرسمية الروسية "تاس"، اليوم الاثنين، بنود مذكرة قدمها الوفد الروسي إلى الجانب الأوكراني خلال مفاوضات انعقدت، اليوم الاثنين، في إسطنبول لإيقاف الحرب بين البلدين.

وتشمل مذكرة روسيا حول التسوية في أوكرانيا ثلاثة أقسام مع خيارين لشروط وقف إطلاق النار و31 بندا.

الخيار الأول لوقف إطلاق النار يتضمن انسحاب القوات المسلحة الأوكرانية بالكامل من دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوروجيه.

ويجب أن يتم الانسحاب الكامل للقوات المسلحة الأوكرانية من أراضي الاتحاد الروسي، بما في ذلك دونباس ونوفوروسيا، خلال 30 يوما من وقف إطلاق النار.

والاعتراف الدولي بضم القرم ودونباس ونوفوروسيا إلى روسيا، مع حياد أوكرانيا.

وإجراء انتخابات في أوكرانيا ثم توقيع معاهدة سلام. وعلى كييف أن تعلن موعد انتخابات الرئاسة والمجلس النيابي التي يجب أن تعقد في غضون 100 يوم من إلغاء الأحكام العرفية.

ووقف إطلاق النار يعني حظر إعادة انتشار القوات المسلحة الأوكرانية باستثناء تحركات سحب القوات إلى مسافة متفق عليها.

وحظر قبول أو نشر أسلحة نووية في أوكرانيا.

ولوقف إطلاق النار، يجب استثناء إمدادات الأسلحة الغربية لأوكرانيا، بما في ذلك توفير بيانات الاستخبارات.

ويجب أن يتم التصديق على معاهدة السلام بين روسيا وأوكرانيا بقرار ملزم من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وعلى أوكرانيا لوقف إطلاق النار إجراء عفو عن "السجناء السياسيين" والإفراج عن المحتجزين من العسكريين والمدنيين.

وللتسوية النهائية في أوكرانيا، يجب ضمان الحقوق والحريات والمصالح الكاملة للناطقين بالروسية.

والتخلي عن المطالبات المتبادلة مع أوكرانيا فيما يتعلق بالأضرار الناجمة عن الأعمال القتالية.

واقترحت المذكرة الروسية تحديد الحد الأقصى لعدد القوات المسلحة الأوكرانية، وانسحاب هذه القوات من الأراضي الروسية الجديدة.

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